تقرير مصور | مسيرات مليونية في ايران وتركيا واليمن في ذكرى عاشوراء

أحيا الايرانيون مراسم عاشوراء بمسيرات حاشدة في مختلف المدن والمحافظات. وكانت فلسطين ومظلوميتها حاشدة بقوة.

كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء هي نداءات هذه الجموع والمواكب، التي خرجت لتملأ الساحات والشوارع في طهران وأصفهان ومشهد ويزد ومختلف المدن والقرى الإيرانية في إحياء مهيب للمناسبة التي اتخذها الإيرانيون بوابة للتضامن مع فلسطين والبراءة من يزيدي هذا العصر.

وفي اليمن، حضرت غزة في مراسم في قلب كل صاحب عزاء وموكب ومسيرة. خرج اليمنيون ليأكدوا مرّة جديدة أن فلسطين قضية الأحرار الذين علمهم الحسين (ع) أن الحرية ثمنها الصبر والتضحيات. وأكد اليمنيون في جميع المحافظات على أن نصرة الامام الحسين في ايامنا هي نصرة غزة وفلسطين.

وشدد قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في كلمته خلال مراسم العاشر من محرم التي أقيمت في اليمن، على أن التحديات والمؤامرات من أمريكا وعملائها لن تُخضع الشعب اليمني، مشددا على أن اليمن ماض في إسناد غزة حتى النصر.

وفي العراق، أحيت الكاظمية ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. جموع المصلين ومواكب المعزين تجمعت إحياءاً لذكرى مصاب وقضية بفضلها رفع الله هذه الأمة والبلاد لتكون سنداً لكل حرٍ ومستضعف.

وفي تركيا، أحيا الأتراك ذكرى عاشوراء بمسيرات حاشدة في مدينة اسطنبول.

المصدر: المنار