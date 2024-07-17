بالفيديو | السيد نصرالله: غداً نجدد العهد للحسين ونقول لمن يهددنا بالحرب القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة

دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إلى تجديد البيعة الاربعاء في مراسم العاشر من محرم، للحسين (عليه السلام) ولطريقه ولقضيته لجهاده، وإلى حفيده صاحب الزمان (عج)، ولنائبه بالحق السيد الخامنئي (دام ظله)، ولكل قادتنا وعلمائنا للسيد موسى الصدر، ولقائدنا الشهيد السيد عباس الموسوي ولكل قادتنا الشهداء في محور المقاومة.

وقال السيد نصرالله “ونحن نمضي في طريق صنع الانتصارات، ولكن لا نخاف الموت، ولاولئك الذين يخوفوننا بالحرب (الاسرائيلي والأمريكي والغربي وبعض الداخل)، نقول لهم نحن قوم لا نخاف الحرب ولا نخشاها، لأن أقصى ما يمكن أن تأتي به الحرب، هو الشهادة، ونحن أبناء أولئك الذين وقفوا في مجلس عبيد الله بن زياد، عندما هددهم بالموت، قالوا لهم الذي أصبح شعاراً لنا، بالموت تهددني يا بن الطلقاء، إن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة”.

وأكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أننا في هذا العام في صلب معركة نصرة المظلومين في وجه الباطل والظلم.

وخلال كلمته في المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه حزب الله في باحة عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت، أشار السيد نصرالله الى أنَّ أي تهديد بحرب مفتوحة لن يخيفنا ولن تقلَّ عزيمة المقاومين، بل نلتزم واجبنا دون أن نتخلى عن المسؤولية، وأيُ حربٍ إن جاءت فلن تأتي إلاَّ بالنصر.

بالفيديو | حزب الله يدعو إلى المشاركة في المسيرة العاشورائية الكبرى في الضاحية الجنوبية لبيروت لتجديد العهد والميثاق مع الإمام الحسين (ع)

المصدر: المنار