تقرير مصور | بنت جبيل تشيع شهدائها وتأكيد على مبادئ ثورة الإمام الحسين (ع)

شيعت المقاومة الإسلامية ومدينة جبيل الشهداء عامل جميل داغر وأخواته تغريد وفوزية بمشاركة حاشدة وتأكيد على مبادئ عاشوراء الإمام الحسين في نصرة الحق بوجه الباطل.

وفي خط عاشوراء وعلى طريق القدس، ما زال الشهداء يبذلون دمهم نصرة للحق في وجه الظلم.. هكذا شيعت مدينة بنت جبيل الشهيد على طريق القدس عامر جميل داغر، وشقيقتيه شهيديتي الغدر الصهيوني تغريد وفوزية.. عائلة واست ناصرت المظلومين في غزة ، فأضحت عائلة شهيدة واست بالأرواح آل بيت رسول الل في مصابهم بكربلاء.

مراسم تكريم وتعظيم ، وقسم ومن ثم صلاة على الأجساد الطاهرة.

وفي ذكرى عاشوراء خرج أهالي مدينة بنت جبيل في تشييع شهدائهم، أكدوا مبادئهم الراسخة، وتقديم أغلى التضحيات نصرة للمظلوم، ورفض الخضوع للظالم مهما طغى وتجبر.

موكب التشييع جاب شوراع المدينة، ردد خلاله المشاركون شعارات النصرة للمقاومة والتحدي للكيان الصهيوني، قبل مواراة الشهداء في ثرى جبانة بنت جبيل إلى جانب من سبقهم من الشهداء.

المصدر: المنار