شن العدوان الأمريكي البريطاني، اليوم الاثنين، سلسلة غارات على مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة. وشن العدوان الأمريكي البريطاني شن 4 غارات على منطقة الفازة بمديرية التحيتا، كما استهدف العدوان منطقة الجبانة غرب المدينة ب6 غارات.

وشن العدوان الأمريكي البريطاني، أمس الأحد، أربع غارات على منطقة الطائف بمديرية الدريهمي في المحافظة.

الجدير بالذكر أن أمريكا وبريطانيا تتزعمان تحالف العدوان على اليمن الذي تم تشكيله مؤخرا لمحاولة ثني القوات المسلحة اليمنية عن الاستمرار في نصرة الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لإبادة جماعية في ظل صمت عالمي.

المصدر: المسيرة نت