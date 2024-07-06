من بلدة كفركلا الصمود.. نلبي النداء .. لبيك ياحسين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 6 2024 - 15:28

من بلدة كفركلا الصمود.. نلبي النداء .. لبيك ياحسين

منذ 1 ساعة 6 July، 2024
خبر وصورة

من بلدة كفركلا الصمود..  نلبي النداء .. لبيك ياحسين

المصدر: موقع المنار

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