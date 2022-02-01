الجيش: مواصلة توزيع التعويضات على متضرري انفجار المرفأ

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 1/2/2022، استأنفت وحدات الجيش المعنية عملية توزيع التعويضات على المواطنين المتضررين من جراء انفجار مرفأ بيروت، وتم توزيع مبلغ وقدره 2.679.900.000 ليرة لبنانية. بلغ عدد الوحدات السكنية التي استفادت من هذه التعويضات والمصنفة متوسطة ودون المتوسطة 334 وحدة سكنية موزعة على مناطق: مار مخايل والجميزة ورأس بيروت وكرم الزيتون وكورنيش النهر والجعيتاوي وساسين والمدور والرميل والروم ورزق والعدلية وتباريس وبرج حمود والواجهة البحرية لساحل الدورة والبوشرية والجديدة البوشرية وسن الفيل والمزرعة والخندق الغميق والباشورة وعين المريسة وزقاق البلاط والمصيطبة.

وسيتم استئناف التوزيع بتاريخ 2/2/2022 في المناطق المذكورة أعلاه، إضافة إلى البسطة والشياح وفرن الشباك والزلقا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام