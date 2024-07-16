غزة | عشرات الشهداء اثر عدوان مستمر على مناطق مختلفة في القطاع

في اليوم الـ 284 للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، أفادت مصادر إعلامية من داخل القطاع بارتفاع عدد الشهداء جراء غارات العدو المتواصلة في المنطقة الوسطى إلى 35 خلال 24 ساعة.

وفي السياق، وصل 5 شهداء جراء قصف إسرائيلي على منطقة خربة العدس برفح إلى مستشفى ناصر بخانيونس.

كما أطلقت آليات الاحتلال النار تجاه منازل المواطنين شرقي المغازي وسط القطاع.

واستشهدت أسرة من 4 أفراد هم: عزمي إبراهيم أبو طير وزوجته سحر محمد أبو طير، وطفليهما سائد وأسيل جراء قصف طائرات الاحتلال منزلهم عليهم في عبسان الكبيرة شرق خانيونس.

هذا وقصفت مدفعية الاحتلال جنوب شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وارتقى شهيد وأصيب آخرون باستهداف الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء منزلاً لعائلة عوض في محيط مسجد الغفران بشارع النفق بمدينة غزة.

واستشهد مواطن وأصيب آخرون، فجر اليوم، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة أبو بطيحان في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

واستشهدت المواطنة هبة يحيى زقوت وأطفالها الثلاثة بلال ومحمد وسوار بعدما قصفت طائرات الاحتلال منزلهم في مخيم النصيرات وسط القطاع.

واستشهد الشاب محمد سالم سلامة، متأثراً بجراحه ليلتحق بزوجته وبناته الثلاث جراء استهداف منزله بمخيم المغازي وسط القطاع عصر أمس.

الأونروا: 5 مدارس تابعة لنا استُهدفت خلال الأيام العشرة الماضية

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قالت إن 5 مدارس تابعة لها استُهدفت خلال الأيام العشرة الماضية، داعية إلى ضرورة حماية كل مرافق الأمم المتحدة.

مستشفى غزة الأوروبي

هذا وأعلن مدير مستشفى غزة الأوروبي د.عماد الحوت أن العمل جارٍ لإعادة تشغيل مستشفى غزة الأوروبي بالشراكة مع بعض المؤسسات الدولية.

المصدر: مواقع إخبارية