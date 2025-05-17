120 شهيدًا ومجازر جديدة في غزة مع بدء الاحتلال تنفيذ عملية “عربات جدعون”

استيقظ قطاع غزة فجر السبت على وقع مجازر دامية، مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف الذي خلّف منذ فجر الجمعة أكثر من 120 شهيدًا ونحو 200 جريح، في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال بدء مرحلة جديدة من توسيع العمليات العسكرية ضمن ما تُسمى حملة “عربات جدعون”.

وأفادت مصادر صحافية باستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استهداف منزل في منطقة تل الزعتر شمالي قطاع غزة. وقد نُقلت جثامين الشهداء والمصابون إلى المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا،شمال القطاع.

كما أفيد عن إصابة عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على محيط برج الأندلس شمال غربي مدينة غزة، ونُقل المصابون إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمجمع الشفاء الطبي، بينما وصف أطباء حالة أحدهم بالخطرة.

#شاهد | أضرار لحقت بخيام النازحين في شارع السكة شرق تل الزعتر شمالي قطاع غزة نتيجة الغارات الإسرائيلية على المنطقة. pic.twitter.com/JtI5ueRmHp — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 17, 2025

وأفادت مصادر فلسطينية كذلك بإصابة 3 فلسطينيين في قصف خيمة قرب أبراج طيبة في المنطقة المصنفة “إنسانية” غربي مدينة خان يونس، كما شنت طائرات الاحتلال غارات على بلدة القرارة شمال شرقي المدينة.

ويتزامن ارتفاع عدد الشهداء والمصابين في القطاع مع بدء الاحتلال الصهيوني توسيع عملياته العسكرية في قطاع غزة ضمن ما سماها حملة “عربات جدعون”.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه بدأ خلال الساعات الأخيرة شن ضربات واسعة ونقل قوات للاستيلاء على مناطق يسيطر عليها داخل قطاع غزة. وذكر البيان أن” توسيع المعركة في القطاع يهدف إلى تحقيق كافة أهداف الحرب، بما فيها تحرير الأسرى وتفكيك حركة المقاومة الإسلامية (حماس)”، على حد زعمه.

وتهدف عملية “عربات جدعون” إلى احتلال كامل غزة، وفق ما أفادت به هيئة البث العبرية الرسمية في 5 مايو/أيار الجاري.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد ذكرت أن توسيع العمليات سيحدث بعد انتهاء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن غزة بحلول ذلك الوقت. وقد أنهى ترامب جولته التي استمرت عدة أيام إلى منطقة الخليج، ولم يظهر في الأفق أي اتفاق جديد.

ومطلع أيار/مايو، أقر المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت) خطة عملية عربات جدعون، حيث شرعت الحكومة الإسرائيلية لاحقا بالإعداد للعملية من خلال استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط.

وتسمى العملية بالعبرية “ميركافوت جدعون” وتعني “عربات جدعون” التي تحمل دلالات دينية وتاريخية وعسكرية، حيث أطلقت “إسرائيل” على إحدى عملياتها في نكبة 1948 اسم “عملية جدعون” التي هدفت إلى السيطرة على منطقة بيسان الفلسطينية وطرد سكانها.

وإطلاق اسم عربات جدعون على عملية توسيع الحرب في غزة يشير إلى طابع الاحتلال المزمع تنفيذه في القطاع ضمن الخطة الإسرائيلية.

ووفق ما نقلته هيئة البث العبرية، فإن هذه العملية التي من المرجح أن تستمر بضعة أشهر تتضمن “الإجلاء الشامل لسكان غزة بالكامل من مناطق القتال، بما في ذلك شمال غزة، إلى مناطق في جنوب القطاع”، حيث “سيبقى الجيش في أي منطقة يحتلها”.

وخلال جولة ترامب التي استمرت 3 أيام وغادر من الإمارات في يومها الرابع قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 378 فلسطينيا، في حصيلة تعادل نحو 4 أضعاف عدد الضحايا في الأيام الأربعة السابقة للجولة، والتي بلغت قرابة 100 شهيد، وفق رصد مراسل الأناضول لبيانات وزارة الصحة بغزة.

وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 173 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

المصدر: مواقع