بالفيديو | تشييع مهيب للشهيد قباني في الغبيري وفضل الله: لن يضيع دمك هدرًا وسيكون معبرا لحقن الدماء

شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيد الحاج سمير عيد قباني (أبو سمرا) في روضة الحوراء زينب عليها السلام في الغبيري، بحضور شخصيات رسمية وحزبية وتربوية واجتماعية وحشد شعبي كبير.

وتخلل مراسم التشييع كلمة لمسؤول منطقة بيروت في حزب الله السيد حسين فضل الله، قال فيها “آن أوان الرحيل يا جوشن حي ماضي، وحارس أحيائه، وعاشق أهله، وخادم فقرائه، ونزيل مسجده، وبسمة أطفاله وأنس شبابه”، وأضاف “آن أوان الرحيل يا صديق الرعيل الأول من شهداء ومجاهدين، ويا صانع الجيل الثاني والثالث من الحاضرين والمجدين والمرابطين عند ثغور الكرامة”.

ولفت السيد فضل الله إلى أنه “بالأمس وقف الحاج سمير قباني درعًا بين الناس والرصاص؛ وهو طالما كان مصلحًا بين الناس، وهو عادة يتدخل لمعالجة أي إشكال ولا يكون طرفًا في أي إشكال”، وأضاف “لذا فهو شهيد كل بيت في حي ماضي وفاديه”.

وتابع “نقول لك ولأخوانك لن يضيع دمك هدرًا، ولن يكون دمك إلا معبرًا لحقن الدماء، وأنت الذي تفنّنت في حقن الدماء، ووأد الفتن، ولمّ الجراح، ولن نسمح للمصطادين في الماء العكر أن يفرحوا ما دمنا ثنائي الحكمة والوعي”.

وختم “سوف نتابع بجدية عالية التحقيق لنحدد من أصاب أهل حي ماضي وروّعهم قبل أن يصيبك لتحميهم بجسدك وجراحك وشهادتك. ونعدك ونعد أهلك -وكلنا أهلك وأحبتك- أننا كنا وسنبقى نعرف طريقنا جيدًا، ونعرف عدونا جيدًا، ولن نضل عن أهدافنا مهما كان الأمر مرّا، وباسم قيادة حزب الله نبارك شهادتك ونزفك مجاهدًا وشهيدًا ورائدًا مقدامًا عرفته سوح الجهاد والخدمة”.

وأدّت ثلّة من مجاهدي المقاومة الإسلامية قسم الولاء والتحيّة للشهيد، ومن ثم أمّ السيد علي فحص الصلاة على الجثمان الطاهر، قبل أن يُوارى في الثرى في روضة الحوراء زينب (ع).

بيان صادر عن قيادتي حزب الله وحركة امل

وأعلنت قيادتي حزب الله وحركة أمل، أنه “على أثر الإشكال الفردي الذي حصل في منطقة حي ماضي، والذي تطوّر إلى اطلاق نار نتج ‏عنه إصابة الشهيد الحاج سمير قباني عن طريق الخطأ، تدخل الجيش اللبناني ونفذ انتشاراً ‏واسعاً، وباشر التحقيق لتوقيف المتورطين”.

وقال البيان “إنّ قيادتي حركة امل وحزب الله يتقدمان بالتعزية من عائلة الشهيد وتُشدّدان على ضبط الأمن ‏من خلال القوى والأجهزة الأمنية الرسمية”.

المصدر: المنار