الشيخ الخطيب في ذكرى 4 آب: دماء الشهداء والجرحى في اعناق المسؤولين عن حرف المسار القضائي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 3 2023 - 15:12

الشيخ الخطيب في ذكرى 4 آب: دماء الشهداء والجرحى في اعناق المسؤولين عن حرف المسار القضائي

منذ 3 ساعة 3 August، 2023
الشيخ علي الخطيب
لبنان

أدلى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب بتصريح في الذكرى الثالثة لفاجعة مرفأ بيروت، قال فيه “نجدد تعازينا الى اهلنا واخواننا بمصابهم الجلل ونثني على صبرهم ونسأل الرحمة للشهداء والشفاء الجرحى لنؤكد ان هذه قضية الوطنية والانسانية  لاتزال وصمة عار على جبين السياسيين طالما لم تُكشف الحقيقة وتحدد التحقيقات الفاعلين والمرتكبين”، مؤكدا ان “دماء الشهداء والجرحى في اعناق المسؤولين عن حرف المسار القضائي وتوهين العدالة وطمس الحقيقة”.

وأعرب الشيخ الخطيب عن” تضامنه المطلق مع أهالي شهداء المرفأ  وانحيازه الكامل لقضيتهم المحقة ومطالبهم في كشف الحقيقة بعيدا عن التسييس،فما ضاع حق وراءه مطالب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

رأيكم يهمنا

شاركوا في استطلاع دورة برامج عاشوراء على قناة المنار لهذا العام 1445 ه / 2023 م
إغلاق مشاركة