ملايين الايرانيين يحيون مراسم العاشر في مختلف المدن بمسيرات ومواكب حاشدة

العاشر من محرم .. اليوم الذي تلتقي فيه السماء بالأرض، فتخضب بألوان التضحية وتنصهر فيها أرواح الأبرار، في كربلاء، حيث سالت دماء الإمام الحسين (ع) وأهل بيته وأصحابه الأطهار، وتجسدت معاني البطولة والفداء بأبهى صورها، عاشوراء صوت الإيمان المدوي في وجه الظلم والطغيان.

وإحياء للعاشر من محرم أحيا الملايين في ايران وباكستان ذكرى استشهاد الامام الحسين (ع)، وشهدت العاصمة الإيرانية طهران والمدن الأخرى، إقامة المجالس في المساجد والحسينيات، فضلاً عن سرد واقعة الطف التي استشهد فيها الامام الحسين (ع) واهل بيته واصحابه. قد اقيم المجلس العاشورائي في حسينية طهران بحضور الامام السيد علي الخامنئي، قبل أن تسيير مواكب العزاء في الشوارع والساحات العامة،حيث رفع الإيرانيون الرايات الحسينية، وصدحت حناجرهم بالشعارات التي تؤكد تمسكهم بدرب الامام الحسين عليه السلام.

الإيرانيون يحيون يوم العاشر من محرم بمسيرات حاشدة رافعين أعلام فلسطين.

مراسم عزاء استشهاد الامام الحسين (ع) بمحافظة السماوة العراقية.

الكشميريون يحيون مراسم عاشوراء بمسيرات حاشدة رفعوا خلالها علماً صخماً لفلسطين وأعلام محور المقاومة الى جانب الرايات الحسينية.

المصدر: مواقع