بالفيديو | القسام تستهدف قوة صهيونية تسللت داخل شاحنة مساعدات في رفح ومواجهات في نتساريم

تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، لليوم الـ 282 على التوالي، والتي أسفرت حتى اللحظة عن مقتل المئات من ضباط وجنود العدو وإصابة عشرات الآلاف، بالإضافة إلى تدمير مئات الآليات كلياً أو جزئياً.

واليوم الأحد، قصفت سرايا القدس، بقذائف الهاون النظامي “عيار 60” تموضعات لجنود العدو الصهيوني في منطقة العبد جبر و الطُّعمَة وبرج العاصي جنوب غرب مخيم يبنا بمدينة رفح.

كما استهدفت السرايا جنود وآليات العدو الصهيوني المتمركزين عند بوابة معبر رفح ومحيطها بعدد من قذائف الهاون، وكذلك بوابل من قذائف الهاون جنود العدو الصهيوني المتوغلين في محيط المطار شرق مدينة رفح.

وقصفت السرايا أيضاً بعبوات “أبابيل” المقذوفة وقذائف الهاون من العيار الثقيل مقرا لقيادة العدو في “موقع أبو عريبان” بمحور “نتساريم”. هذا، وعرض الاعلام العسكري لسرايا القدس، مشاهد من قصف موقع “فجة” العسكري وتموضعات جنود العدو الصهيوني في محور “نتساريم”.

القسام تكتشف قوة صهيونية تسللت داخل شاحنة مساعدات

وبدورهم، تمكن مجاهدو القسام من رصد قوة صهيونية خاصة تسللت متخفية داخل شاحنة مساعدات وعند وصولها إلى مفترق المشروع شرق رفح ودخولها أحد المنازل، قام المجاهدون بالاشتباك المباشر معهم من مسافة الصفر بالأسلحة الخفيفة وقذائف الأفراد وإيقاع جميع أفرادها بين قتيل وجريح.

وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي لاستخدام مركبات مدنية أو شاحنات مساعدات لتنفيذ عمليات عسكرية بين السكان المدنيين؛ سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.

ويوم أمس، أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها قتلت جنودا إسرائيليين ودمرت آليات في كمينين بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وقالت كتائب القسام -في بيان- إنها تمكنت من تفجير حقل ألغام في قوة هندسة إسرائيلية وإيقاعها بين قتيل وجريح في حي الشوكة شرق مدينة رفح.

وفي بيان آخر، أكدت القسام أنها أوقعت رتل آليات إسرائيلية في كمين شرق مدينة رفح أيضا. وقالت إن مقاتليها تمكنوا كذلك من تدمير 3 دبابات وناقلة جند تابعة للاحتلال في المحور نفسه.

وفي تطور آخر، قال الجناح العسكري لحركة حماس إنه استهدف عربة صهيونية، بقذيفة مضادة للدروع وأوقع جنود الاحتلال قربها بين قتيل وجريح في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. وتأتي العمليات الجديدة لكتائب القسام في مدينتي رفح وغزة بينما تستمر المعارك بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة في أحياء جنوب غرب مدينة غزة.

وبدأت معركة طوفان الأقصى فجر السبت السابع من أكتوبر لعام 2023م بسلسلة من عمليات اقتحام المجاهدين للمغتصبات والمواقع العسكرية في غلاف غزة براً وبحراً وجواً، وقتل وأسر مئات الجنود والمغتصبين الصهاينة.

المصدر: الاعلام العسكري