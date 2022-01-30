ارتفاع حجم الصادرات الايرانية بنسبة 80 بالمئة خلال 6 اشهر

أفاد احصاء صادر عن البنك المركزي الايراني ان حجم الصادرات النفطية وغيرها شهد ارتفاعا بنسبة 80 بالمئة خلال الاشهر الستة الاولى من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.

وأوردت صحيفة ايران الحكومية تقريرا بهذا الشأن مفاده: ان قيمة الصادرات الايرانية شهدت ارتفاعا خلال هذه الفترة حيث لامست 36 مليارا و 108 ملايين دولار فيما كانت تبلغ 20 مليارا و 130 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

ونوه التقرير الى ان الصادرات النفطية للبلاد بما فيها النفط الخام والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي والمكثفات الغازية ارتفعت بنسبة 118 بالمئة كما سجلت صادرات السلع غير النفطية ارتفاعا بنسبة 50 بالمئة خلال هذه الفترة حيث ارتفعت قيمة الصادرات النفطية من 8 مليارات و 558 مليون دولار في الاشهر الستة من العام الماضي الى 18 مليارا و 677 مليون دولار خلال 6 اشهر من العام الحالي كما ارتفعت قيمة صادرات السلع غير النفطية من 11 مليار و 572 مليون دولار الى 17 مليار و 431 مليون دولار خلال هذه الفترة.

المصدر: وكالة انباء فارس