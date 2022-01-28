المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي: تم توجيه كل الامكانيات للقضاء على بقايا داعش في الجنوب الليبي (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2022 - 23:28

المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي: تم توجيه كل الامكانيات للقضاء على بقايا داعش في الجنوب الليبي (وكالة يونيوز)

منذ 2 ساعة 28 January، 2022
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