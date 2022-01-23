“قسد”: التقارير عن سيطرتنا الكاملة على سجن الحسكة غير دقيقة وعمليات التطهير مستمرة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2022 - 21:10

“قسد”: التقارير عن سيطرتنا الكاملة على سجن الحسكة غير دقيقة وعمليات التطهير مستمرة

منذ 1 ساعة 23 January، 2022
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سورية - عربي وإقليمي

نفت قوات سوريا الديمقراطية صحة التقارير حول بسطها السيطرة الكاملة على سجن الصناعة في مدينة الحسكة السورية الذي كان يحبس فيه عناصر في “داعش” قبل أن تعرض لهجوم واسع من التنظيم.

وقالت قسد، في بيان أصدرته الأحد: “تداولت وسائل إعلام أنباء غير دقيقة حول سيطرة قواتنا الكاملة على سجن الصناعة. تلك الأنباء غير دقيقة، قواتنا سيطرت بشكل كامل على الوضع الاستثنائي الذي كان داعش يحاول الاستفادة منه للفرار، ليس بإمكان مرتزقة داعش المتبقين في أسوار السجن الفرار الآن”.

وأضافت: “نحن في مرحلة متقدمة من القضاء النهائي على المرتزقة الذين هاجموا السجن وتحصنوا في الأسوار الشمالية وبعض المهاجع، عمليات التطهير مستمرة بدقة، والعشرات من المرتزقة قتلوا وألقي القبض عليهم خلال اليوم”.

وتعرض سجن الصناعة الكبير بحي غويران في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا، الذي كان يضم نحو 3 آلاف عنصر من “داعش”، مساء الخميس، لهجوم يعتبر الأوسع من قبل التنظيم منذ دحره في سوريا في آذار/مارس 2019 بدأ بتفجير سيارتين مفخختين واستمر بعملية إطلاق نار.

المصدر: وكالات

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