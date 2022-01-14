لافروف: طلبنا توضيحاً من أنقرة حول تصريح يتعلق باستخدام قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 14 2022 - 15:22

لافروف: طلبنا توضيحاً من أنقرة حول تصريح يتعلق باستخدام قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان

منذ 10 mins 14 January، 2022
سيرغي لافروف
أخبار دولية - روسيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو طلبت توضيحا من أنقرة فيما يتعلق بتصريح مستشار الرئيس التركي حول استخدام قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان.

وأضاف لافروف “صدر في أنقرة تصريح غير مفهوم أدلى به أحد مستشاري الرئيس أردوغان، الذي أدان ببساطة تصرفات كازاخستان وبالذات طلبها المساعدة من منظمة معاهدة الأمن الجماعي. لقد طلبنا الآن من زملائنا الأتراك شرح ما يعنيه كل هذا”. وفي 6 كانون الثاني/يناير، أجرى لافروف محادثة هاتفية مع وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، أبلغ خلالها الوزير الروسي نظيره التركي بالإجراءات التي اتخذتها منظمة معاهدة الأمن الجماعي لمساعدة السلطات الكازاخستانية.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح