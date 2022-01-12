مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

شنّت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر الأربعاء حملة اعتقالات شملت مناطق عديدة من الضفة الغربية. وقالت مصادر محلية في مدينة جنين أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الحارثية غرب جنين واعتقلت محمد طاهر الشلبي، وعمرو طحاينة، سامر عادل شواهنة. وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل عُرف منها منزل الأسير يعقوب غوادرة أحد أبطال نفق الحرية، في قرية بير الباشا في محافظة جنين، كما اقتحموا منل الأسير مناضل سعادة في مدينة نابلس وقاموا بتفتيشه.

وفي مدينة القدس اعتقلت قوات الاحتلال كلا من نصر وماجد درويش. وداهمت قوات الاحتلال صباح اليوم بلدة عصيرة الشمالية في محافظة نابلس واعتقلت محمد جمال الشولي، وعمار محمد الشولي. وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مدينة حلحول، طالت علي محمد ابو زلطة، وأنور محمد البو، ومالك مصطفى جحشن ، والمصاب مؤمن يوسف الأطرش.

المصدر: فلسطين اليوم