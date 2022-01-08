سلسلة من الأحداث الفلكية المذهلة بحلول العام 2022



تشمل أهم الأحداث الفلكية لعام 2022 أربع فرص لرؤية عطارد وتسع فرص لمشاهدة زخات الشهب، من بين أحداث أخرى. ويمكن لعشاق الفلك الاستمتاع بهذه الأحداث والظواهر التي ستزين سماء الليل خلال العام المقبل، من خلال تسجيل التواريخ الرئيسية لكل حدث والاستعداد للاستمتاع بمشاهدته في موعده المنتظر.

وفيما يلي قائمة كاملة بتواريخ الأحداث الرئيسية والممتعة التي ستشهدها سنة 2022:

القمر الجديد

تصف عبارة القمر الجديد المرحلة القمرية التي تكون فيها الشمس والأرض على جانبي القمر. وفي علم الفلك، يمثل القمر الجديد المرحلة القمرية الأولى، عندما لا يمكن رؤية القمر في السماء.

وبالنسبة لمراقبي النجوم، يمكن أن توفر هذه المرحلة القمرية فرصة واضحة لمراقبة الأجسام الباهتة مثل المجرات والعناقيد النجمية.

ووفقاً لتقويم موقع SeaSky الفلكي للأحداث السماوية، فإن التواريخ الرئيسية للبحث عن قمر جديد هي: 2 كانون الثاني/يناير، و1 شباط/فبراير، و2 أذار/مارس، و1 نيسان/أبريل، و30 نيسان/أبريل، و30 أيار/مايو، و29 حزيران/يونيو، و28 تموز/يوليو، و27 آب/أغسطس، و25 أيلول/سبتمبر، و25 تشرين الأول/أكتوبر، و23 تشرين الثاني/نوفمبر، و23 كانون الأول/ديسمبر.

زخات الشهب

زخات الشهب هو حدث سماوي يُرى فيه عدد من النيازك تنشأ من نقطة واحدة في سماء الليل. وهذه الشهب ناتجة عن تيارات من الحطام الكوني تسمى النيازك تدخل الغلاف الجوي للأرض بسرعات عالية للغاية على مسارات متوازية.

ومن المتوقع حدوث عدد من زخات الشهب في عام 2022، على الرغم من أنه لن تكون جميعها مرئية من الأرض. ومن الأفضل ملاحظتها في الليل تحت سماء مظلمة، بعيدا عن التلوث الضوئي للمدن.

ومن المعروف أن كوادرانتيدس هي أول حدث انهمار نيزكي سنوي، وسيكون عشاق الفلك على موعد مع هذا الحدث بحلول 3 و4 يناير، ثم تتوالى عروض زحات الشهب في الأشهر الموالية، ليكون ختامها في 21 و22 كانون الأول/ديسمبر مع زخات شهب التوأميات.

الخسوف الكلي للقمر

يحدث الخسوف الكلي عندما تأتي الأرض بين الشمس والقمر، ما يمنع أشعة الشمس المباشرة من إضاءة القمر.

وسيشهد سكان الأرض خلال سنة 2022 خسوفان كليان للقمر، أولهما في 16 أيار/مايو 2022، والثاني في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

عطارد المرئي

يكون عطارد مرئياً عندما يصبح الكوكب أكثر سطوعاً ويسهل رؤيته في سماء الليل نظرا لقربه من الأرض.

وفي كثير من الأحيان، في هذا الوقت، يمكنك رؤيته من دون تلسكوبات، حيث يصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة شرقية تبلغ 19.2 درجة من الشمس. وهذا هو أفضل وقت لمشاهدة الكوكب حيث سيكون في أعلى موقع له فوق الأفق.

كسوف جزئي للشمس

أثناء الكسوف يمر القمر بين الأرض والشمس، ما يمنع ضوء الشمس من الوصول إلى كوكبنا، وهذا ما يؤدي إلى ظاهرة الكسوف.

من المنتظر أن تشهد الأرض القمر الأسود الوحيد لعام 2022 في 30 نيسان/أبريل، والذي لن يكون بالإمكان رؤيته، حتى بمساعدة التلسكوبات.

ويحدث القمر الأسود كل 32 شهراً تقريباً وفي بعض الأحيان يؤثر فقط على مناطق زمنية معينة.

ويشار إلى أن القمر الأسود لشهر نيسان/أبريل هو نظير القمر الأزرق، ويستخدم لوصف القمر الجديد الثاني في الشهر. ولا يمكن ملاحظة الأقمار الجديدة، حيث إنه الوقت الذي يكون فيه الجانب المضيء من القمر متجهاً بعيداً عن الأرض.

على الرغم من أنه لا يمكن رصد القمر الأسود في السماء، إلا أن هذا هو الوقت المناسب من الشهر لمشاهدة النجوم حيث لا يوجد تلوث ضوئي طبيعي من القمر، ما يمنح مراقبي السماء مناظر أكثر قتامة للكون.

ظهور أول قمر عملاق في عام 2022

سيبدأ أول عرض من أصل ثلاثة للقمر العملاق في 14 حزيران/يونيو من العام 2022.

وتحدث الأقمار الفائقة أو العملاقة، عندما يكون هناك قمر مكتمل بالقرب من الحضيض، أو أقرب نقطة في مدار القمر إلى الأرض. والنتيجة هي اكتمال القمر يكون أكبر قليلاً وأكثر إشراقاً من غيره على مدار العام، على الرغم من صعوبة ملاحظة الفرق.

وسيتبع قمر حزيران/يونيو العملاق توهج القمر العملاق الثاني في 13 تموز/يوليو والثالث يوم 12 آب/أغسطس.

المصدر: الميادين