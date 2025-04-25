صورة غير مسبوقة للشمس بعدسة أقوى تلسكوب شمسي في العالم

نجح أقوى تلسكوب شمسي في العالم في التقاط أكثر صورة تفصيلية لسطح الشمس على الإطلاق، في إنجاز علمي غير مسبوق يفتح آفاقاً جديدة لفهم الديناميكيات المعقدة والعمليات الفيزيائية الأساسية التي تتحكم في سلوك نجمنا.

وقد التُقطت هذه الصورة المذهلة بواسطة مقراب دانيال ك. إينوي الشمسي (Daniel K. Inouye Solar Telescope)، الواقع في هاواي، الذي يعد أكبر تلسكوب مخصص لرصد الشمس على وجه الأرض.

أدق صورة للبقع الشمسية على الإطلاق

وبفضل قدراته البصرية المتقدمة وتقنياته الفريدة، استطاع هذا المقراب رصد تفاصيل غير مسبوقة لسطح الشمس، ما يمهّد الطريق لاكتشافات علمية أعمق حول طبيعة نجمنا وتأثيره في كوكب الأرض.

وتُظهر الصورة، التي تبلغ دقتها 10 كيلومترات لكل بكسل، مجموعة من البقع الشمسية العملاقة التي تغطي مساحة تقارب 625 مليون كيلومتر مربع، كاشفة عن التفاعلات المغناطيسية المعقدة التي تدور على سطح الشمس، بحسب تقرير نشره موقع ديلي ميل.

هذا المستوى غير المسبوق من التفاصيل يوفّر للعلماء فرصة فريدة لرصد وفهم الظواهر الشمسية الدقيقة التي تؤثّر بشكل مباشر في البيئة الفضائية المحيطة بالأرض.

تقنية متطورة لرصد ديناميكيات الشمس

وما يجعل هذه الصورة استثنائية هو التقنية المتطورة المستخدمة في التقاطها، حيث يعتمد التلسكوب على ثلاث كاميرات متزامنة تلتقط مئات الصور خلال ثوانٍ معدودة بأطوال موجية مختلفة، ثم يتم بعدها دمج هذه الصور رقمياً لإنتاج رؤية ثلاثية الأبعاد لهيكل الشمس.

هذه المنهجية الفريدة تتيح للعلماء دراسة ديناميكيات البلازما والمجالات المغناطيسية الشمسية بدقة لم تشهدها الدراسات السابقة.

وتُعد البقع الشمسية التي تظهر في الصورة، نوافذ لفهم أفضل للظواهر الشمسية العنيفة مثل التوهجات الشمسية وانبعاثات الكتلة الإكليلية، التي لا تقتصر على إنتاج الشفق القطبي الساحر، بل قد تهدد أيضاً البنية التحتية التكنولوجية على الأرض عندما تصل إلى كوكبنا بقوة كافية.

ويقع هذا التلسكوب العملاق في موقع استراتيجي على قمة بركان «هاليكالا» في هاواي، ويبلغ وزنه 5.6 طن، وهو مزود بأحدث التقنيات، بما في ذلك مرشح الطول الموجي القابل للتعديل المرئي «VTF» الذي تم تطويره في ألمانيا.

كما يمثل الجهاز الدقيق قلب النظام البصري للتلسكوب، حيث يتيح للعلماء قياس خصائص البلازما الشمسية بدقة فائقة.

المصدر: سي ان ان