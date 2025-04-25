عراقجي الى عُمان للمشاركة بالجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة

يتوجه وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي يوم الجمعة إلى العاصمة العُمانية مسقط للمشاركة في الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة الاميركية.

وفي السياق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريح له أن “الوزير عراقجي سيتوجه مساء الجمعة إلى مسقط على رأس وفد دبلوماسي وفني لإجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة”.

وحول المفاوضات في مسقط، قال بقائي إنه “بناء على التخطيط الذي وضعه المضيف العماني والاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، ستعقد اجتماعات الخبراء والمحادثات غير المباشرة بين وزير خارجية بلادنا والممثل الخاص للرئيس الأمريكي يوم السبت”.

وأشار بقائي الى أن “التقدم في المحادثات يتطلب من الجانب الآخر إظهار حسن النية والجدية والواقعية”، وأكد أن “الوفد الإيراني، مع الأخذ في الاعتبار السجلات والتجارب السابقة، سيعدل كل خطوة من خطواته وفقا لسلوك الجانب الآخر ولن يدخر جهدًا لدعم الحقوق والمصالح المشروعة للشعب الإيراني”.

يذكر ان جولة المفاوضات غير المباشرة التي ستجري يوم السبت هي الثالثة التي تتم بين الجانبين الايراني والاميركي، حيث عقدت الجولة الاولى قبل اسبوعين في مسقط والثانية حصلت الاسبوع الماضي في ايطاليا.

المصدر: وكالة مهر