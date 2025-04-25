جيش الإحتلال يقرّ بفشله في حماية مستوطنة “نير إسحاق” يوم 7 أكتوبر

كشف تحقيق جديد لجيش الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل ما حدث في مستوطنة “نير إسحاق” خلال عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والإخفاقات التي وقعت فيها قوات الجيش.

وفي التفاصيل، كشفت إذاعة جيش العدو أن تحقيقاً في الهجوم على مستوطنة “نير إسحاق” أوضح أن الجيش “وصل بعد الظهر بعد دقائق من انسحاب المهاجمين”، في إشارة إلى عناصر المقاومة الفلسطينية. وحسب التحقيق، فإن قادة الجيش “لم يفهموا واقع الأحداث في نير إسحاق في وقتها، بسبب انهيار منظومة السيطرة في مستوطنات غلاف غزة”.

وأشار التحقيق إلى أن عناصر غرفة الاستنفار في “نير إسحاق” “تمركزوا في نقاط دفاعية، في حين كان معسكر صوفا محاصراً بالمسلحين”، موضحاً أن “عشرات المسلحين الفلسطينيين اقتحموا الكيبوتس يوم السابع من أكتوبر ودخلوا عشرات المباني، في حين لم تصل قوات المساندة الإسرائيلية إلى الكيبوتس إلا بعد خروج المسلحين منه”.

ووفقا لما نشرته صحيفة “يديعوت أحرنوت” الاسرائيلية، فالهجوم على معسكر صوفا عرقل وصول الجيش إلى “نير إسحاق”، وخلص التحقيق إلى أن قوات الجيش فشلت في “مهمتها الدفاعية” عن “نير إسحاق” يوم 7 أكتوبر.

انتقادات داخلية

ويتزامن نشر نتائج هذا التحقيق، في وقت يواجه فيه المستوى العسكري والأمني في كيان الاحتلال انتقادات داخلية متزايدة بشأن أدائه خلال طوفان الأقصى.

وفي السياق ذاته، قالت عائلات قتلى وأسرى مستوطنة “نير يتسحاك” إن التحقيق الذي صدر حول أحداث 7 أكتوبر يجب أن يكون بداية للمحاسبة، مشيرين إلى أنه “لا يمكن الحديث عن أي محاسبة وتصحيح حقيقي قبل عودة أسرى نير يتسحاك”، مشددين على أنه “لا صلاح للدولة ولا للجيش ما دام الأسرى لم يعودوا من غزة”.

وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنّت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عملية “طوفان الأقصى” البطولية على الكيان الغاصب، وشملت هجوما بريا وبحريا وجويا وتسللا للمقاومين إلى عدة مستوطنات في غلاف غزة.

وأعلن عن العملية الشهيد محمد الضيف، قائد الأركان في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، واعتُبرت أكبر هجوم على الكيان منذ عقود.

ويحمل الاسم الذي اختارته المقاومة الفلسطينية للعملية “طوفان الأقصى” دلالة الرد على انتهاكات العدو المستمرة للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس.

المصدر: مواقع إخبارية