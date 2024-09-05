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September 5 2024 - 12:30

اصطدام كويكب بالغلاف الجوي للأرض فوق الفلبين

منذ 18 mins 5 September، 2024
Earth Planets
غير مصنف

أعلنت وكالة ناسا الأمريكية للفضاء أن كويكباً صغيراً اصطدم بالغلاف الجوي لكوكب الأرض دون أن يتسبب في أي ضرر.

ورصد علماء فلك الكويكب – الذي يبلغ عرضه نحو متر واحد – في أريزونا أمس، وقالوا إنه تحطم فوق ساحل الفلبين بعد ساعات من اكتشافه.

الكويكب (الصخرة الفضائية)، الذي أطلق عليها اسم آر دابليو 12024، هو التاسع الذي يتم رصده قبل تحطمه.

وتتجه كويكبات بهذا الحجم نحو الأرض كل أسبوعين تقريباً دون أن تشكل أي خطر.

واكتشف الكويكب من خلال ماسح السماء «كاتالينا»، الذي تديره جامعة أريزونا وتموّله ناسا.

المصدر: صحيفة الوطن

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