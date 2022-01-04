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January 4 2022 - 00:06

انتشال 3 جثث وإنقاذ 16 مهاجرا قبالة إسبانيا

منذ 36 mins 3 January، 2022
قتلى في غرق قارب هجرة غير شرعية قبالة إسبانيا
أخبار دولية - اسبانيا

انتشلت فرق الإنقاذ الإسبانية قبالة ساحل ألميريا 3 جثث وأنقذت 16 مهاجرا من أصول مغاربية بعد غرق قاربين متهالكين يوم الاثنين، فيما البحث مستمر عن 10 مفقودين.

وذكر موقع “هسبريس” المغربي أن سفينة إنقاذ تنبهت الليلة الماضية لصرخات مهاجرين في البحر على بعد 15 ميلا جنوب شرق رأس غاتا الإسبانية، كانوا يستقلون قاربا غرق في المياه، وقامت بعد ذلك بتحديد موقع قارب آخر أوشك على الغرق.

وبحسب الناجين فقد كان 17 شخصا يستقلون أحد القاربين و12 يستقلون الآخر، أي ما مجموعه 29 مهاجرا.

وأشار الموقع المغربي إلى أن مروحية أنقذت 3 رجال، فيما ساعد زورق دورية 13 آخرين، 12 رجلا وامرأة واحدة، بينما انتشلت سفينة أخرى جثث الغرقى.

المصدر: روسيا اليوم

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