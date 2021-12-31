الوزير مولوي زار غرفة عمليات قوى الامن وأعطى الأوامر لإقامة حواجز وتسيير دوريات في المناطق كافة

زار وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي غرفة العمليات في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، وتوجه من هناك ب”المعايدة القلبية لكل ضباط القوى الامنية وعناصرها”، مثنيا على “تضحياتهم في هذه الظروف الصعبة”. وشدد على “تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، فالوضع الصحي دقيق وصعب”.

كما أعطى مولوي الأوامر لإقامة الحواجز في المناطق كافة وتسيير الدوريات لحفظ الأمن والنظام لاسيما امام دور العبادة واماكن الاحتفالات، مشددا على “اتخاذ الاجراءات من قبل قطعات السير تجنبا لحصول حوادث سير ومنع القيادة تحت تأثير الكحول ومكافحة ظاهرة اطلاق النار ابتهاجا منتصف الليل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام