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December 28 2021 - 14:12

ماليزيا ترفع حظر السفر عن 8 دول في جنوب القارة الإفريقية

منذ 9 mins 28 December، 2021
ماليزيا ترفع حظر السفر عن 8 دول في جنوب القارة الإفريقية
أخبار دولية - ماليزيا

أعلنت ماليزيا الثلاثاء، رفع حظر السفر عن ثماني دول جنوب القارة الإفريقية كانت أول من ظهر فيها المتحور “أوميكرون”. وقالت وزارة الصحة، بحسب وكالة “رويترز”، إن ماليزيا رفعت حظر السفر عن ثماني دول في جنوب القارة الإفريقية كانت أول من ظهر فيها المتحور أوميكرون من فيروس كورونا، مشيرة إلى انتشاره على نطاق أوسع في أنحاء العالم.

وقال وزير الصحة الماليزي، خيري جمال الدين، للصحفيين، إن البلدان الثمانية، التي تشمل جنوب إفريقيا وزيمبابوي وموزامبيق ومالاوي، “ستظل في قائمة البلدان عالية الخطورة إذ ستفرض قيود إضافية على المسافرين القادمين منها عند الوصول”.

المصدر: روسيا اليوم

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