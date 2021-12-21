قائد سلاح البحرية الايراني: سرعة سفننا الحربية ستتضاعف بعد إزاحة الستار عن أول محرك ديزل بحري محلي الصنع

وخلال مراسم ازاحة الستار الثلاثاء عن اول محرك بحري ايراني الصنع في قاعدة “7 آذر” التابعة للقوة البحرية للجيش الايراني، قال الأدميرال ايراني إنه “في ضوء تأكيدات القائد العام للقوات المسلحة القاضية بزيادة سرعة القطع البحرية، فقد تم تدشين خط انتاج محركات ديزل ثقيلة من قبل الخبراء الايرانيين وسيتم نصبه على أول بارجة قاذفة للصواريخ ايرانية الصنع”.

واضاف أن “محرك الديزل الثقيل “مكران” البالغ قدرته 3600 حصان تم تصنيعه من قبل الخبراء الايرانيين في شركة “صدرا” وبإمكانه زيادة سرعة السفن الحربية حتى 30 عقدة بحرية فيما كانت سرعة هذه السفن 15 عقدة سابقا”.

واوضح أن هذا المحرك “يحظى بمميزات خاصة ومناسبة لديمومة مهمات القوة البحرية ومكنت البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج محركات الديزل”، موضحاً أن “هنالك 5 دول فقط في العالم قادرة على تصنيع محركات الديزل البحرية ولحسن الحظ ان ايران انضمت اليها بتصنيعها لهذا المحرك”.

واضاف الادميرال ايراني “رغم ان مهمة القوة البحرية للجيش هي توفير أمن البحر، إلا ان سرعة محركات السفن مهمة جداً ايضاً”.