السيد رئيسي: يمكن التوصل الى اتفاق جيد لو قرر الطرف المقابل رفع الحظر – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2021 - 14:28

السيد رئيسي: يمكن التوصل الى اتفاق جيد لو قرر الطرف المقابل رفع الحظر

منذ 21 mins 11 December، 2021
رئيسي: يمكن التوصل الى اتفاق جيد لو قرر الطرف المقابل رفع الحظر
ايران - عربي وإقليمي

أعلن الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي السبت أن “إيران شاركت في مفاوضات فيننا بعزة واقتدار”، مؤكدا إمكانية التوصل إلى اتفاق جيد في المفاوضات، “لو كانت الأطراف الأخرى مصممة على إلغاء الحظر عن الشعب الإيراني”. وفي اجتماع لسفراء ورؤساء بعثات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدول الجارة، اضاف رئيسي “إننا ننخرط بجدية في مفاوضات فيينا وتقديمنا مقترحات عملية يثبت ذلك”.

وتابع “زعم البعض أن ايران لا نية لديها للتفاوض وزعم البعض الآخر أننا لا نشارك في مفاوضات جادة أو ليس لدينا خطط، إلا اننا شاركنا في المفاوضات بعزة واقتدار وقدمنا مقترحات عملية لنظهر جديتنا في التفاوض”، معتبراً أن “استراتيجية العدو هي الإبقاء على الحظر الظالم واستراتيجيتنا هي السعي لالغاء الحظر”.

وأكد الرئيس الايراني أن “علاقاتنا مع دول الجوار من أجل مواجهة الحظر وابطال مفعولها هي حركة استراتيجية بالنسبة لسياستنا الخارجية وليست تكتيكا”، مؤكداً أن الجمهورية الاسلامية الايرانية “تريد الخير لدول المنطقة والتعامل معها في مختلف المجالات سيسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”. وفي جانب اخر من تصريحاته، انتقد رئيسي تطبيع بعض دول المنطقة العلاقات مع الكيان الصهيوني، مؤكداً أن “التطبيع لن يجلب الأمن لا لكيان الصهيوني ولا للدول المطبعة”. واضاف رئيس الجمهورية ان “هذه الدول تحاول تطبيع علاقاتها مع الصهاينة من جهة وتجعل الكيان الصهيوني قريبة من حدودنا من جهة اخرى”، مشددا على ان “تواجد الكيان الصهيوني في الدول المطبعة قرب حدودنا لن يكون لصالح أحد”.

وفي الشأن الافغاني، قال رئيسي إن “أفغانستان عانت كثيراً بسبب التواجد الاجنبي وحضور قوات الناتو والولايات المتحدة الامريكية وكانت النتيجة انتشار آفة المخدرات في هذا البلد”.

المصدر: ارنا

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