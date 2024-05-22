الرئيس بري زار الامام الخامنئي معزيا باستشهاد السيد رئيسي ورفاقه

استقبل الامام السيد علي الخامنئي الاربعاء رئيس مجلس النواب اللبناني نببه بري على رأس وفد، حيث قدم التعازي بإسم لبنان والشعب اللبناني بإستشهاد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما.

كما قدم الرئيس بري التعازي إلى الرئيس الموقت للجمهورية الإيرانية محمد مخبر، وكبار المسؤولين في الحكومة الإيرانية في مقر المؤتمرات في العاصمة طهران.

وقال الرئيس بري لدى وصوله الى طهرن “كان لي شرف معرفة الرئيس الشهيد ابراهيم رئيسي قبل أن يصبح رئيساَ للجمهورية وكنت أرى في محياه عنفوان وإقتدار وقوة الجمهورية الاسلامية الايرانية ، لكن هو قضاء الله وقدره”، وأضاف “من الطبيعي والواجب أن نكون اليوم أنا ومعالي وزير الخارجية وسماحة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب والوفد المرافق الى جانب إيران التي وقفت ولا زالت تقف الى جانب لبنان في تقديم واجب العزاء باسم لبنان واللبنانيين بإستشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي ومعالي الوزير عبد اللهيان ورفاقهما الشهداء”.

كما والتقى الرئيس بري نظيره رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف.

من جهة ثانية، التقى الرئيس بري على هامش مشاركته في تقديم العزاء في العاصمة طهران التقى بري أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام