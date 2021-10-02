عقيلة الإمام المغيّب السيد موسى الصدر الى مثواها الأخير في مدينة صور

بمأتم جماهيري حاشد شُيعت عقيلة سماحة الإمام السيد موسى الصدر الحاجة السيدة بروين خليلي الصدر(أم صدري) في مدينة صور، بمشاركة فعاليات وحشود من مختلف المناطق اللبنانية.

النائب ايوب حميد مثّل رئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب قاسم هاشم مثل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، النائب محمد رعد مثل سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وحضر سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان محمد جلال فيروزنيا، المفتي الشيخ مدرار الحبال ممثلا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، النواب : علي حسن خليل، هاني قبيسي، علي خريس، علي بزي، محمد نصرالله، علي عسيران، حسن عز الدين وحسين جشي، رئيس المكتب السياسي لحركة أمل جميل حايك على رأس وفد من الحركة، مسؤول منطقة الجنوب الاولى في حزب الله الحاج عبد الله ناصر على رأس وفد من قيادات حزب الله، المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان وعلماء، مدير مكتب سماحة السيد السيستاني “دام ظله” في لبنان حامد الخفاف، ممثلون عن احزاب لبنانية وفصائل فلسطينية ورؤساء واعضاء مجالس بلدية واختيارية وضباط من قوى أمنية وعسكرية وفعاليات اجتماعية وكشفية وحشود غفيرة من المشيعين من كافة المناطق اللبنانية.

المصدر: قناة المنار