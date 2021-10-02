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October 2 2021 - 12:30

تشييع عقيلة الامام موسى الصدر في صور

منذ 11 mins 2 October، 2021
تشييع
لبنان

 

انطلق قبل ظهر اليوم في مدينة صور موكب تشييع عقيلة الامام السيد موسى الصدر السيدة بروين خليلي . انطلق الموكب من امام مؤسسات الامام الصدر وجال شوارع المدينة مرورا بالمؤسسة الجعفرية بمواكبة سيارات تابعة لجمعية الرسالة تقدمت جثمان الفقيدة، بمشاركة حشود شعبية من مختلف المناطق وفعاليات جاءت لتودع عقيلة الامام الصدر الذي كان اتخذ من مدينة صور انطلاقا لمشروعه الوحدوي والمقاوم.

يشارك في التشييع ممثل سماحة السيد حسن نصر الله الحاج محمد رعد وممثل عن رئيس مجلس النواب ، نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، ونواب  وكبار الضباط من الجيش و قوى الامن ورؤساء بلديات. ويوارى الجثمان الطاهر الثرى في جبانة مدينة صور.

 

المصدر: المنار

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