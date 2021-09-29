ميقاتي استقبل وزير العدل والسفيرة الفرنسية والامينة التنفيذية للاسكوا ويعقد محادثات رسمية مع نظيره الاردني الخميس

استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قبل ظهر اليوم الامينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) رولا دشتي في مكتبه في السرايا.

وقالت دشتي بعد اللقاء: “تشرفت بلقاء الرئيس ميقاتي، وكان لقاء مثمرا وعمليا، وتحاورنا بقضايا متعلقة بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها لبنان، وأهمية الاسراع في اجراء الاصلاحات، وكيفية دعم (الاسكوا) لهذه الاصلاحات في مجالات المالية العامة والقضايا الاجتماعية، اضافة الى توفير فرص عمل للبنانين وتطوير البنية التحتية”.

اضافت: “كما عرضنا أهمية الاستفادة من القروض للبنية التحتية والاستثمار الرأسمالي للبنان لتوفير فرص عمل للشباب اللبناني وتطوير الاقتصاد في هذه المجالات، والاسكوا ستكون داعمة للحكومة وستزودها بالخبرات الفنية والاقتصادية ليكون لديها قدرة اكبر في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومع الدول المانحة”.

سفيرة فرنسا

وإستقبل رئيس مجلس الوزراء سفيرة فرنسا آن غريو وجرى البحث في نتائج زيارة الرئيس ميقاتي الى باريس ولقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وزير خارجية تركيا

وتلقى رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا مطولا من وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو الذي هناه بتشكيل الحكومة الجديدة، وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون.

وزير العدل

كما اجتمع رئيس مجلس الوزراء مع وزير العدل هنري خوري وعرض معه ملفات وزارته.

رئيس وزراء الاردن

وأعلنت رئاسة الحكومة أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأردني الدكتور بشر الخصاونة سيصل الى لبنان مساء اليوم في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري. وسوف تعقد المحادثات الرسمية بين رئيسي وزراء لبنان والاردن عند الساعة العاشرة والربع من صباح غد الخميس في السراي الكبير، يليها اجتماع موسع بمشاركة الوفدين اللبناني والاردني ثم لقاء صحافي مشترك.

بعد ذلك سيتوجه رئيس وزراء الاردن الى القصر الجمهوري للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، ثم ينتقل الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعدها يلبي والوفد المرافق دعوة الرئيس ميقاتي الى الغداء. وبعد الظهر يغادر رئيس وزراء الاردن والوفد الوزاري بيروت الى عمان.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام