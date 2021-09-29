غرفة التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق عام عاليه باتجاه الكحالة بسبب أشغال في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2021 - 12:06

غرفة التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق عام عاليه باتجاه الكحالة بسبب أشغال في المحلة

منذ 47 mins 29 September، 2021
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