غرفة التحكم المروري: سقوط 12 جريحاً في 8 حوادث سير خلال الــ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2021 - 08:58

غرفة التحكم المروري: سقوط 12 جريحاً في 8 حوادث سير خلال الــ 24 ساعة الماضية

منذ 31 mins 29 September، 2021
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