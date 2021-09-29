عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاربعاء 29-9-2021

العناوين

الأخبار

ـ «السعودية – ليكس»: خطة ابن زايد لحصار «حماس»

ـ فنيّون سوريّون يعالجون وصلة خطّ الغاز العربي في لبنان على نفقة دمشق

ـ القوات في زحلة تبحث عن مستقلين: «خوش آماديد» قضت على آمال معراب؟

البناء

ـ ميقاتي عند بري لأولوية إجراء الانتخابات … وزيارة سورية رهن بالعقوبات

ـ الحكومة اليوم تقر بدل غلاء للمعلمين لبدء العام الدراسي … وتشكيل لجان للملفات

ـ تحقيق المرفأ الى الجمود … ومخابرات الجيش: نيترات البقاع لأغراض غير زراعية

الجمهورية

ـ ّ ماكرون يسعى لفتح الباب السعودي

ـ الحكومة وعود تنتظر أفعال … وتحضير هادئ لطبخة تعيينات

اللواء

ـ «لغم بعبدا» في التفاوض مع الصندوق باكورة الخلافات

ـ ماكرون يتصل بولي العهد السعودي.. وكهرباء الأردن علی جدول محادثات الخصاونة غداً

الديار

ـ اول جلسة لحكومة ميقاتي تعقد اليوم : المفاوضات مع صندوق النقد والبطاقة التمويلية اولا!

ـ الخارجية تتحرك بملف انتخاب المغتربين والجيش يحيل الصقر الى القضاء

ـ حان وقت تشريع الأبواب مع دمشق بعد خطوة الأردن

النهار

– شل التحقيق العدلي يدهم الانطلاقة الحكومية

– الأردن ينفتح جوًا على سوريا وأردوغان إلى روسيا

اسرار

الأخبار

– يسجّل حضور لافت في بيروت للأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، بعد تراجعه لفترة مقابل بروز رئيس جمعية «بيروت للتنمية الاجتماعية» أحمد هاشمية. وهو يعقد لقاءات مكثفة، كان آخرها في مكتب مسؤول العلاقات العامة المحامي محمد يموت في وسط بيروت، بحضور منسق عام بيروت في التيار عمر الكوش والمساعد التنظيمي رامي غريب والمحامي الناشط عمر اسكندراني والمنسق العام السابق وليد دمشقية. وقالت مصادر تنظيمية في المستقبل إن ابتعاد الحريري لفترة عن العاصمة كان بسبب الصراع مع هاشمية الذي لم يكن ينسّق نشاطاته مع الأمانة العامة، وأشارت إلى أن الحركة المستجدّة لأحمد الحريري «لا شك في أنها تحظى بغطاء من الرئيس سعد الحريري»، وهي تأتي بعد تداول أخبار عن تهميش دور الأمين العام في العاصمة تحديداً.

– تبين لمتابعين أن الرئيس نجيب ميقاتي يستخدم علاقته مع مسؤولين فرنسيين بارزين للطلب من بعض القوى الممثلة في مجلس الوزراء بعدم الضغط على وزرائها لمنع عرقلة عمل الحكومة، وسط خشية من ازدياد هذه الطلبات مع اقتراب الانتخابات النيابية المقبلة. ويبدو أن الضغوط الفرنسية أفلحت حتى الآن مع تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي.

– قرر وزير الصحة فراس أبيض عدم إدخال تعديلات على برامج الاستيراد التي كانت مقررة أيام الوزير السابق حمد حسن، تاركاً الأمور تسير وفق ما انتهت إليه المحادثات والتفاهمات بين الوزير السابق ومستوردي الأدوية. ويعمل أبيض على مشروع تعزيز المراكز الصحية التي توفر فرصاً أكبر لحصول لبنان على كميات كبيرة من الهبات الخاصة بالأدوية المزمنة ما يحد من الضغط المحتمل في حال رفع الدعم كلياً، بينما يتولى الرئيس نجيب ميقاتي مساعدته في معالجة الملفات العالقة مع حاكم مصرف لبنان الذي تعامل باستنسابية واضحة مع قرارات الحكومة السابقة الخاصة بدعم الدواء. وينقل عن أبيض قوله إنه «غير مستعجل» على فرض سياسات جديدة تحدث انقلاباً في عمل الوزارة.

– تروج جهات لاحتمال مناقشة مجلس الوزراء فكرة إجراء تشكيلات جزئية في ملاك وزارة الخارجية، بما يسمح بمناقلات ضرورية في وقت قريب، من دون ربط الأمور بسلة تشكيلات شاملة، وسط مخاوف من أن تحاول القوى السياسية فرض الأمر على الوزارة لمعالجة مشكلات تخص كل جهة على حدة.

البناء

– قال مرجع اقتصادي انّ شركة صينية عملاقة أبدت الاستعداد لاستثمار عشرة مليارات دولار في مرفأ بيروت وإعادة إعماره وفقاً لدفتر شروط يجعله من أضخم مرافئ البحر المتوسط على أن تربط المرفأ بخط سكك حديدية الى دمشق وبغداد…

– قالت مصادر إعلامية روسية انّ شهر تشرين الثاني سيكون ساخناً في سورية في ظلّ قرار سوري روسي مشترك بإنهاء وجود الجماعات المسلحة في منطقة إدلب وإعادة الثروات النفطية في شرق سورية للدولة وإنهاء الكانتون الكردي وصولاً للرحيل الأميركي والتركي قبل نهاية العام…

الجمهورية

ـ لوحظ اهتمام حزب بمادة مضبوطة أخيرًا، وسعيه مع جهات أمنية وقضائية إلى معرفة طريقة دخولها إلى لبنان.

ـ إستدعى مرجع روحي قياديًا حزبيًا قبل ساعات من نشاط دعا إليه، لنزع أي دور يُستثمر في الإتجاه الذي يقود إليه.

ـ أحد الأحزاب الفاعلة بدأ بعرض أسماء المرشحين على طائفته في إحدى دوائر جبل لبنان، مطلقًا أوسع تشاور لإختيار المرشح الأنسب من بينها.

اللواء

– يسعى مسؤول كببير إلى تجاوز نقاط الخلاف مع فريق أساسي، والانتقال إلى عمل يؤدي إلى نتيجة متوخاة..

– لم يستبعد مصدر متابع أن تردّ المحكمة المختصة ردّ المحقق العدلي، لمصلحة استمرار التحقيق!

– أعطيت الأولوية لأسلاك بعينها، في ما خصّ المساعدة المالية الاجتماعية لموظفي وأجراء القطاع العام!

النهار

ـ يتّجه حزب مسيحي بارز إلى التحالف مع مستقلين لا مع قوى سياسية وحزبية على غرار الإستحقاقات السابقة.

ـ علم أن رئيس حزب بارزا حسم موقفه من أحد النواب الذي غرّد في الآونة الأخيرة، خارج سرب كتلته، على أن بختار مرشحًا آخر لإستحقاقه النيابي المقبل.

ـ يردد مدير عام المناقصات جان العلية ان رسالة وصلته من الطاعنين في قانون الشراء العام مفادها ان اللعبة أكبر منه وان عليه ان يفهم ذلك من صدور قرار المجلس الدستوري بالاجماع وعليه تاليا إعادة حساباته وفقا لذلك.

نداء الوطن

ـ تداول خبراء تقريراً فنياً في التفتيش الهندسي التابع للتفتيش المركزي يحذّر من حجم التسرّب في سدّ شبروح بالاضافة الى خطورته على جسم السدّ.

ـ رجّح مصدر أمني ان تكون سرقات الأسلاك الكهربائية والمحوّلات التابعة للشبكة تنفّذها عصابات محترفة تضمّ بعض العاملين لدى شركات مقدّمي الخدمات.

ـ استغربت مصادر قضائية ربط مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي ملف نيترات البقاع بملف المرفأ رغم ان فحوصات عديدة اجرتها مخابرات الجيش أثبتت اختلافها عن نيترات المرفأ، علما ان نسبة الآزوت اعلى من المسموح بها وتحتاج الى ترخيص.

المصدر: صحف