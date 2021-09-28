عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 28-9-2021

العناوين

الأخبار

ـ فرنسا: سلامة لص تحميه أميركا

ـ سوريا: جاهزون لضخ الغاز المصري

ـ «التسييس» يلف تحقيقات المرفأ: تجميد عمل البيطار بعد استدعاءات جديدة

البناء

ـ المقداد لأولوية إنهاء الاحتلالين الأميركي والتركي

ـ بيطار يتبلغ دعوى الردّ ويتوقف عن التحقيق

ـ ميقاتي: جلسة الغد للكهرباء والمحروقات والتعليم

الجمهورية

ـ ّ صدمة المرفأ: تعليق التحقيقات

ـ الحكومة تؤسس لـ “إنجازاتها”.. ومخاوف من المؤثرات

اللواء

ـ حلول براغماتية مؤقتة للكهرباء والقطاع التربوي

ـ ميقاتي: لا زيارة للسعودية الآن وسوريا ليست على الجدول

الديار

ـ الكباش السياسي – القضائي يجمد تحقيقات جريمة المرفأ: الحقيقة تنضم إلى الضحايا!

ـ من يسبق من.. البطاقة أم رفع الدعم؟

ـ إقرار جحكومي بصعوبة التفاوض مع “الصندوق”

النهار

-“الترهيب” الاستباقي للانتخابات!

– العمل انطلقت في رحلة تصحيح الأجور في القطاع الخاص

الاسرار

الأخبار

-سارع إعلاميون وإعلاميات وناشطون وناشطات من مؤسسات القوى المعارضة لحزب الله إلى التواصل في ما بينهم، ومع شخصيات دبلوماسية عربية، للتثبت من حقيقة المعلومات التي يتم تداولها في شأن ما كان يقوم به سفير الإمارات السابق في لبنان حمد الشامسي المعتقل في بلاده بتهم مختلفة بينها تبديد أموال الدولة. ولفت مسؤول أمني إلى أن غالبية «مخالطي» السفير الموقوف يسألون عما إذا كان قد لجأ إلى تسجيل الاجتماعات التي عقدت معه في منزله أو في مكتبه في السفارة.

-أبلغ النائب تيمور جنبلاط والده النائب السابق وليد جنبلاط رفضه استبدال النائب المستقيل مروان حمادة الذي قرر العزوف عن خوض الانتخابات النيابية المقبلة بنجله كريم. واعتبر جنبلاط الابن أن الشوف وعاليه بحاجة إلى تغيير كبير وإدخال عناصر جديدة إلى المشهد النيابي، وأنه لا يمانع أن يشكّل حمادة الابن مع آخرين لائحة في مواجهة لائحته. كما رفض تيمور فكرة ترشيح وائل شهيب مكان أبيه أكرم شهيب عن المقعد الدرزي في عاليه للسبب نفسه. علماً أنه سجّل تصاعد للاحتجاجات في أوساط كوادر الحزب التقدمي الاشتراكي الناشطين في مناطق الجبل من بعض مواقف الحزب، وعمد بعضهم إلى الاستقالة من مناصبهم الحزبية.

-سارعت مواقع إخبارية عدة أمس إلى نشر خبر عن «عودة الاحتجاجات الشعبية» إلى مدينة صيدا، مرفقة الخبر بصورة لعدد من الشبان المتجمعين عند دوار إيليا حيث كانت تُنظّم الاعتصامات. لكن لم يعرف سبب عدم تثبت إعلاميي هذه المواقع من صحة الأمر، خصوصاً أن ما حصل كان عبارة عن تجمع أعدّه فريق تلفزيوني كان ينتج تقريراً إخبارياً، وبعد انتهاء التصوير انفض الحشد الذي لم يتجاوز عدد المشاركين فيه عشرة أشخاص وبعض المارة.

-أكد معنيّون بسير عمل مطار بيروت الدولي أن نصف المطار بات فعلياً خارج الخدمة بسبب توقف أعمال الصيانة نتيجة عدم القدرة على دفع تكاليفها، وآخر الأعطال أصاب نظام جرّار الحقائب (BHS)، ما أدّى إلى تعطيل أقسام كبيرة في المطار وسبّب ازدحاماً خانقاً على رغم تراجع أعداد الوافدين.

البناء

-قال مصدر حقوقي إنّ دخول عملية التحقيق القضائية في حيادية تحقيق المحقق العدلي للبتّ بمبدأ استمراره في المهمة يلزم المحقق بتقديم معايير اختيار الأسماء الخمسة التي ادّعى عليها دون سواها من اللائحة التي تضمّ 14 اسماً كما وضعها سلفه وأرسلها الى مجلس النواب!

-توقعت مصادر دبلوماسية روسية أن تلعب ألمانيا دوراً أكثر تأثيراً في رسم دور جديد لأوروبا للتموضع في منطقة تقارب مع روسيا بعد وضوح الاتجاه الأميركي نحو الابتعاد عن خط المواجهة الذي كانت أوروبا تدفع ثمنه خسائر اقتصادية وسياسية دون الحصول على دور الشريك…

الجمهورية

ـ ثلث أعضاء كتلة نيابية حزبية معروفة لن يعودوا إلى البرلمان، بعدما أُبلغوا بعدم ترشيح الحزب الوسطي لهم.

ـ اشتكى وزير سابق في حكومة حسان دياب من أنَّ خلفه في الوزارة لا يجيب عن اتصالاته الهاتفية المتكررة.

ـ أكَّدت مصادر سياسية أنَّ دولة إقليمية لن تفتح أبوابها لأي مسؤول لبناني.

اللواء

-تعتبر دولة كبرى أن المعركة مع حزب بارز في الانتخابات النيابية المقبلة، لتشليحه الأكثرية في المجلس النيابي..

-لم تلحظ جداول قبض العاملين في القطاع العام، نصف مبلغ المساعدة الإجتماعية، التي حدّد لها الخميس المقبل موعداً لدفعها..

-تروي شخصيات رشحت للتوزير كيف أن طريق المرور للوزارة كانت عبر «فيتو» أو تسهيل من رئيس تيّار موالٍ!

النهار

ـ يردد مدير عام المناقصات جان العلية أنه ينتظر نشر قرار المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية، مرجحًا فرضية المؤتمر الصحافي للتوضيح وتبيان الحقائق.

ـ يُتوقع أن تقدم بعض المرجعيات الحزبية على التعبئة العامة في صفوف مناصريها ومحازبيها وإعادة لملمة صفوفها، على خلفية تغيير وجه البلد باتجاه المحور الإيراني.

ـ يلاحظ للمرة الأولى منذ سنوات طويلة تراجع مؤسسة رياضية محسوبة على مرجعية سياسية، ربطًا بالأزمات المالية والانقسامات السياسية.

ـ قال أحد كبار التجار أن الدولة تقامر الناس إذ إن انخفاض شعر الدولار قابله ارتفاع في أسعار المازوت والبنزين “فكيف تخفّض الأسعار؟”.

نداء الوطن

ـ شهد السلك الديبلوماسي اللبناني، في إحدى السفارات، نزاعاً بين السفيرة والسكرتيرة على خلفية ملفات بحق الأولى، وانتهى النزاع لصالح السفيرة المحسوبة على العهد، فيما عوقبت السكرتيرة رغم قرار من مجلس الشورى لصالحها. وعلّقت مرجعية روحية تابعت الملف: في العهد الميمون حق القوة يغلب قوة الحق.

ـ تبين ان الكميات الموزعة من مادة البنزين في محافظتي الجنوب والنبطية من قبل الشركات المستوردة للنفط تبلغ 7% من الكمية الموزعة في لبنان علماً ان سيارات المحافظتين تبلغ اكثر من 30% من مجموع السيارات المسجلة في لبنان.

ـ يمتنع مصرف لبنان عن تسديد عائدات المشروع الخارجي المتعلق بفحوصات “كورونا” على المعابر الحدودية بالتعاون مع وزارة الصحة للجامعة اللبنانية، بينما يتم تسديد مستحقات طيران الشرق الاوسط والشركات الخاصة بالدولار.

المصدر: صحف