الكتاب الرسمي موجود مفقود..

القرطاسية في السوق اللبناني.. اسعار “خيالية”

بعد أن كانت هماً معيشيا للاهالي في كل عام، باتت اليوم اسعار القرطاسية المدرسية وهماً او ضرباً من الخيال، حيث ترتفع الاسعار بشكل يفوق قدرة الاهالي في ظل تراجع حاد لليرة اللبنانية امام الدولار الامريكي و وضع اقتصادي حرج. قمنا برصد المستلزمات الاقل سعراً والتي تعتبر عند اصحاب بعض المكتبات ...