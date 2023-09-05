لبنان| أسعار الكتب المدرسية نار تكوي جيوب الاهل – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2023 - 22:38

لبنان| أسعار الكتب المدرسية نار تكوي جيوب الاهل

منذ 2 ساعة 5 September، 2023
لبنان

غلاء في اسعار الكتب المدرسية، والاهل يناشدون الوزارة التدخل لضبطها.

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