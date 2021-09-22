غرفة التحكم المروري: سقوط قتيل و4 جرحى في 3 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2021 - 08:08

غرفة التحكم المروري: سقوط قتيل و4 جرحى في 3 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 27 mins 22 September، 2021
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