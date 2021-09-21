عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 21-9-2021

العناوين

الأخبار

ـ بايدن يحيي الترامبية: حرب صليبية ضدّ الصين

ـ ‫ثقة 85 نائباً: فرصة للإصلاح أم للتغوّل؟

ـ ‫خطّة ميقاتي للإنقاذ: «تسوية» تريدها المصارف

ـ ‫التحقيق من فرع المعلومات إلى المخابرات: مَن يحاول طمس لغز نيترات بعلبك؟

البناء

ـ الحكومة على كتف متغيّرات إقليمية إيجابية متسارعة… وشجاعة فرض الإرادة توسّع المكاسب

ـ ثقة بـ 85 صوتاً… وتسجيل مواقف… وميقاتي أمام تحدي الإقدام نحو سورية

ـ رعد: سفن كسر الحصار قرار سيادي ترجم قدرة الردع الوطني… فتح طريق الحكومة

اللواء

ـ «عتمة الأونيسكو»: ثقة مرتفعة تضيء كهرباء « الإنقاذ»!

ـ تعديل مرسوم الحدود البحرية بند حكومي أول الخميس.. وطوابير المحروقات تستعد للإختفاء

ـ الرياض: قلقون من عدم التزام إيران بالاتفاقيات الدولية

ـ الأزمة بين باريس وواشنطن تفرض نفسها على الجمعية العامة للأمم المتحدة

الديار

ـ «الغام» داخلية تواكب انطلاقة حكومة «معا للانقاذ» : الترسيم وتفجيرالمرفأ

ـ ميقاتي يتلقى تطمينات اميركية ــ فرنسية بعدم التعطيل «ويسترضي» طهران !

ـ «كرة» الحدود البحرية لدى عون… وبري لن يساوم بعبدا بملف الحصانات

النهار

ـ معارك العهد وخصومه… قبل الثقة وبعدها!

ـ حزب بوتين يكتسح ثلثي الدوما وإتهامات بالتزوير

ـ أردوغان يزور روسيا قريبا لإجراء مباحثات حول الملف السوري

ـ التنقيب الايراني عن النفط اللبناني: طرحٌ جديّ؟

الاسرار

البناء

– قال مرجع نيابي انّ الامتحان الأول للحكومة سيكون النجاح في البدء بإصدار البطاقة التمويلية في الشهر المقبل وإثبات فعاليتها ونزاهة معاييرها وتغطيتها لشرائح كافية لامتصاص الناتج عن رفع الدعم الذي بات أمراً واقعاً.

– أكدت مصادر حكومية أنّ هناك مسعى للاستعانة بمكاتب خبرة دولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتقييم ومقارنة المطالبات اللبنانية و»الإسرائيلية» في ما يخصّ المناطق الاقتصادية الخالصة في البحر، وانّ المسعى يلقى قبولاً مبدئياً من الجانبين الأممي والأميركي.

اللواء

– يستبعد دبلوماسي لبناني انعكاس الخلاف الأميركي الفرنسي الكبير سلباً على محاولة إخراج لبنان من «عنق الزجاجة»..

– تدقق المراجع المعنية ببعض الملفات التي أثارت أحكامها فضيحة عقارية، تتصل بمن أصدرها!

– أُلغيت زيارة رئيس حزب وسطي إلى عاصمة كبرى، بعيداً عن الإعلام، بعدما تأجلت مراراً لأسباب مجهولة!

نداء الوطن

ـ قامت الماكينة الانتخابية التابعة لحركة يقودها نائب مستقيل غير حزبي كانت تصدر الاصوات عددياً في دائرته في الـ 2018 بجردة كاملة على المرشحين الذين قد تطرحهم على لوائحها في المناطق. ورشة الجوجلة امتدت على ايام بدون ان يتم حسم الاسماء مما قد يستغرق وقتاً اضافياً.

ـ توقع مصدر اداري ان يواجه القطاع العام استحالة شراء مادة المازوت بسبب تسعيرها بالدولار كون الفواتير الصادرة بالدولار التي تسدد في قيود المؤسسات والادارات العامة تحتسب على اساس سعر الصرف الرسمي بالاضافة الى عدم امكانية استحصال تلك المؤسسات على الفريش دولار.

ـ حذّر مصدر اقتصادي من عملية احتيال كبيرة وخطيرة تطال حملة اسهم سوليدير من خلال التلاعب بأسعار الاسهم والاستحواذ على الاسهم من قبل غير لبنانيين.

المصدر: صحف