غرفة التحكم المروري: سقوط 14 جريحًا في 13 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 19 2021 - 09:56

غرفة التحكم المروري: سقوط 14 جريحًا في 13 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 4 mins 19 September، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة