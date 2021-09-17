ميقاتي: المهمة الاساسية للحكومة هي وقف الانهيار والبلد على طريق التعافي

اكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ان المهمة الاساسية للحكومة هي وقف الانهيار ووضع البلد على طريق التعافي تمهيدا للانتقال الى معالجة الملفات الاقتصادية والمالية والحياتية

واشار الرئيس ميقاتي في مقابلة مع شبكة سي ان ان الاميركية الى ان الملفات الداهمة امام حكومته هي تحسين وضع الطاقة والكهرباء ومعالجة ازمة المحروقات وتأمين الدواء. واضاف رئيس الحكومة الى انه بين تشكيل الحكومة واليوم شعر بالارتياح النسبي وخلال سبعة ايام تواصلنا مع صندوق النقد الدولي الذي ابدى استعداده لدعم لبنان.

وحول موضوع ادخال النفط الايراني الى لبنان قال ميقاتي: “انا حزين على انتهاك سيادة لبنان ولكن ليس لدي خوف من عقوبات علينا لان العملية تمت بمعزل عن الحكومة اللبنانية” حسب تعبيره.

المصدر: قناة المنار