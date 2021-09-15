قوات العدو الاسرائيلي ومستوطنون صهاينة اعتدوا على منازل المواطنين بالخليل المحتل

هاجم مستوطنون صهاينة الأربعاء منازل المواطنين الفلسطينيين في حارة جابر شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتدت قوات العدو الاسرائيلي على أهالي شارع الشهداء وعرقلت وصولهم إلى منازلهم، واقتحمت عدة منازل بالمدينة ونهبت أموالا من داخلها.

وذكرت مصادر فلسطينية أن “مستوطنين هاجموا منازل المواطنين في حارة جابر ورشقوها بالحجارة والزجاجات الفارغة”، ولفتت الى ان “أهالي المنطقة تصدوا لاعتداءات المستوطنين ودافعوا عن أنفسهم ومنازلهم، ما حدا بجنود الاحتلال بإطلاق قنابل الصوت والرصاص الحي باتجاههم واقتحموا عدة منازل، ما تسبب بحالة من الرعب والهلع لدى الاهالي، خاصة الأطفال”.

وأشارت المصادر الى ان “جنود الاحتلال اعتدوا على الأهالي في شارع الشهداء وعرقلوا وصولهم الى منازلهم، فيما تم منع المواطن مفيد الشرباتي من الوصول إلى منزله والدخول عبر الحاجز العسكري المقام على مدخل الشارع، واحتجزوا نجله مجد (19 عاما) لعدة ساعات واعتدوا عليه بالضرب”.

المصدر: فلسطين اليوم