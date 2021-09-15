تطعيم جميع السجناء في ايران بلقاحات كورونا

قال رئيس مؤسسة السجون الايرانية محمد مهدي حاجي محمدي ان جميع السجناء في البلاد تم تطعيمهم بلقاحات مضادرة لكورونا.

وورد في تغريدة كتبها محمد مهدي حاجي محمدي على حسابه الشخصي في موقع تويتر: إنه بفضل الله تم الانتهاء اليوم من عمليات تطعيم جميع المعتقلين في البلاد بلقاحات كورونا.

ولفت الى ان تكاليف الصحة والعلاج للمعتقلين قد شهدت ارتفاعا بنسبة 60 بالمئة خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه حيث بلغت 5 تريليونات و 450 مليار ريال.

ونوه الى ان الدولة تعتبر المعتقلين جزءً من عائلتها الكبيرة وهذا النشاط هو نموذج واضح في مجال التعهد بسلامة السجناء وصحتهم.

المصدر: وكالة انباء فارس