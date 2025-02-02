الإمام الخامنئي: انتصار غزة على النظام الأمريكي والكيان الصهيوني كان يبدو مستحيلًا لكنه تحقق

أشار الإمام السيد علي الخامنئي إلى أن انتصار غزة على الكيان الصهيوني والنظام الأمريكي كان أمرًا مستحيلًا، وقد تحقق بإذن الله.

وخلال لقائه الأساتذة والقراء والحفاظ المتميزين المشاركين في الدورة الحادية والأربعين للمسابقات الدولية للقرآن الكريم في جمهورية إيران الإسلامية، تحدث الإمام الخامنئي عن شأن القرآن الكريم، لافتًا إلى أن ألفاظ القرآن ونظمه ومفاهيمه وتبيانه للسنن الإلهية، وكل ما فيه، معجزة.

وأكد الإمام الخامنئي في هذا الصدد، قائلًا: «لو تم الاستفادة من هذه المعجزة العظيمة، فسوف تُحل جميع مشكلات البشر، وستنتظم حياة المجتمعات البشرية».

كما عدّ الإمام الخامنئي استمرار المعجزة القرآنية والنبوية بركة عظيمة للإنسان وعالم الوجود، مؤكدًا: «كلما راجعنا القرآن الكريم، يجب أن ندرك أنه معجزة النبي (ص)، وهذه قضية مهمة جدًا».

وتابع الإمام الخامنئي في توضيح مفهوم “التوكل” القرآني، قائلًا: «وفقًا لما ورد في كلام الله المجيد، من يتوكل على الله فإن الله يكفيه؛ لذا إذا تم استيفاء شروط التوكل، فإن هذا الوعد الإلهي سيتحقق حتمًا».

ورأى الإمام الخامنئي أن الثقة واليقين بوعد الله الصادق هو الشرط الذهني للتوكل، وأضاف: «يجب أن نكون على يقين تام، دون أي سوء ظن، أنه بإذن الله، كل أمر مستحيل سيصبح ممكنًا».

المصدر: موقع الإمام الخامنئي