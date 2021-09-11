7 أمراض قد يسببها تناول الكاتشب

يضفي الكاتشب نكهة لذيذة ومذاقا رائعا للأطعمة السريعة مثل البطاطس المقلية والبرغر، ما أكسبه شعبية لدى الكثيرين وخاصة لدى الصغار بالعمر، ولكنه يشكل خطورة كبيرة على صحة الإنسان.

وحذرت إخصائية التغذية، براين بالان، من أن الكاتشب لايحتوي على بروتين أو ألياف، بل يحتوي على سكر وملح وتوابل بالإضافة إلى شراب الذرة بالفركتوز، وذكرت في تقرير لها على موقع “هيلث شوتس” عدد من الأسباب التي يجب من أجلها التوقف عن تناول الكاتشب.

أوضحت أن الاستهلاك المفرط للأطعمة التي تحتوي على شراب الذرة بالفركتوز يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالسمنة ومقاومة الأنسولين وارتفاع نسبة الدهون الثلاثية وأمراض الكبد الدهنية، كما ترتبط الأطعمة المصنعة والمحفوظة بزيادة الالتهابات في الجسم، وحذرت من إمكانية ارتفاع ضغط الدم واختلال مستويات المعادن في الدم .

والكاتشب ذو قيمة غذائية منخفضة لأنه لايحتوي على ألياف أو بروتين، وبالتالي فهو لايمتلك أي فائدة فعلية للجسم، بالإضافة إلى خطره بسبب ارتباط السكر وشراب الذرة بالفركتوز مع ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية ومشاكل القلب والسمنة ومقاومة الأنسولين.

تنصح خبيرة التغذية أولئك الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل إجهاد الجهاز الهضمي أو مرض الارتجاع المعدي المريئي بتجنب صلصة الطماطم، حيث يضم الكاتشب مجموعة متنوعة من الأحماض: حمض الماليك وحمض الستريك، اللذان يتسببان بحموضة المعدة والحموضة المعوية.

كما حذرت الأبحاث من ردود فعل تحسسية لدى تناول الكاتشب، بسبب غنى الطماطم بمادة الهيستامين المسببة للحساسية، كما أثبتت الدراسات ارتباط الأطعمة المصنعة والمحفوظة بخطر الالتهاب، وبالتالي فقد يتسبب الكاتشب بمشاكل في المفاصل، وبخطر الإصابة بحصوات الكلى لاحتوائه على نسبة عالية من الصوديوم تزيد من الكالسيوم في البول.

المصدر: سبوتنيك