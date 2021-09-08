الاجتماع الوزاري العربي في الاردن يقر خارطة طريق لتزويد لبنان بالغاز المصري

وافق اجتماع ضم وزراء نفط وطاقة من الأردن وسوريا ولبنان ومصر، اليوم الأربعاء، على خارطة طريق لتزويد لبنان بالغاز الطبيعي من مصر، الأمر الذي سيساهم في حل أزمة الكهرباء في لبنان.

واستضافت العاصمة الأردنية عمان اليوم الأربعاء أعمال الاجتماع، ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية “بترا” ضم الاجتماع وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة، ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، ووزير الطاقة والمياه اللبناني ريمون غجر.

وهدف الاجتماع، الذي عقد بدعوة من وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، إلى بحث سبل تعزيز التعاون لإيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا.

وعقب الاجتماع، اعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الاردنية هالة زواتي، إن الاجتماع الاجتماع الرباعي اليوم، بحث إعادة ضخ الغاز المصري عبر الأراضي الأردنية إلى لبنان.

وكشفت في مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء طاقة مصر وسوريا ولبنان، أنه سيتم عقد اجتماع آخر لوضع خطة عمل لتصدير الكهرباء الأردنية إلى لبنان، حيث سيضم الاجتماع ممثلين عن الأردن وسوريا ولبنان، من أجل إعداد الاتفاقيات. وأضافت أنه سيتم التأكد من جهازية البنية التحتية التي تضررت الفترة الماضية (في الجانب السوري)، وهي بحاجة لوقت حتى تكون جاهزة.

وأكدت زواتي أن مشروع استجرار الغاز المصري والكهرباء إلى لبنان عبر الأراضي السورية مهم لجميع الدول. وأشارت إلى أن الملك عبدالله الثاني بحث مساعدة لبنان من خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة ومن خلال الاتصالات الدولية والإقليمية المستمرة، مبينة أن الملك عبدالله وجه إلى بذل كل الجهود لمساعدة لبنان لتخطي محنة وتحدي الطاقة التي يواجهها.

وعن إيصال الغاز المصري إلى لبنان، اوضحت أنه تم اليوم وضع خارطة للطريق لإيصال الغاز للبنان، حيث تضمن الاجتماع اليوم مراجعة الاتفاقيات والتأكد من جهازية البنية التحتية وجهازية خط الغاز ابتداء من مصر وصولا إلى لبنان. وأكدت أنه وخلال 3 أسابيع سيكون هنالك صورة واضحة عن الاتفاقيات، التي نعتبرها شبه جاهزة.

بدوره، أكد ​وزير​ البترول والثروة المعدنية المصر​ي طارق ​الملا​، أنه بعد مع توقف الخط العربي للغاز خلال الـ 10 سنوات الماضية، يجب إعادة التحقق من الشبكة كلها، والمرافق الخاصة بتداول ​الغاز​. وأشار الملا، إلى وجوب مراجعة بعض البنود التعاقدية أيضاً، وأعلن وضع خارطة طريق مع الوزراء المجتمعين والفرق الفنية المصرية، حتى يعاد ضخ الغاز عبر الخط العربي إلى لبنان في أقرب وقت ممكن.

من جهته، قال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ريمون غجر، إن بلاده تعمل مع البنك الدولي لتأمين الحصول على تمويل لإمدادات الطاقة، وأعرب الوزير عن أمله في الحصول على ما يكفي من الغاز المصري لتوليد 450 ميغاواط من الكهرباء.

وزير الطاقة السوري بسام طعمة، أكد استعداد سوريا لتشغيل شبكة الغاز السورية لضمان نقل الغاز المصري إلى لبنان، وأشار إلى وجود توجيهات من الرئاسة السورية لمساعدة لبنان على نقل الغاز المصري إلى أراضيه. وقال “سيتم إعادة إحياء خط الغاز العربي لنقل الغاز المصري إلى لبنان”. وأضاف أن “الفرق الفنية اجتمعت في الصباح وتم وضع خطة عمل ليتم تنفيذها خلال الأسابيع الثلاثة القادمة لتقييمها”.

ومن المخطط أن يتم ضخ الغاز المصري عبر أنبوب موجود حاليا (خط الغاز العربي) يمتد من العريش إلى طابا في مصر، ومن ثم إلى العقبة، ومنها إلى رحاب في الأردن، ومن رحاب مرورا بجابر إلى حمص بسوريا، فمنطقة دير عمار في لبنان، ويعادل طول الخط 1200 كم وقدرته الاستيعابية تبلغ 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا.

المصدر: موقع المنار + وكالات