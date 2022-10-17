وزير الطاقة يبحث مع وزير الموارد المائية والري المصري ملفي الغاز والكهرباء واستعداد مصر لمساعدة لبنان

التقى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، على هامش مؤتمر اسبوع القاهرة للمياه، وزير الموارد المائية والري في مصر هاني سويلم، بحضور السفير علي الحلبي ومدراء مؤسسات المياه التابعة لوزارة الطاقة والمياه وأعضاء الفريق المسؤول عن الموارد المائية في الوزارتين.

ونوه الوزير فياض، خلال الاجتماع، بالدور الذي تلعبه مصر في الأطر والقطاعات كافة، للوقوف الى جانب لبنان وجهوزيتها في موضوع ملف الغاز المصري، ونقله الى لبنان عبر سوريا والأردن، الذي لم يتم بعد من جراء تأخر التمويل من قبل البنك الدولي والاعفاءات من “قانون قيصر”، مع العلم ان الجانب المصري بجهوزية تامة.

كما تم التطرق الى موضوع الكهرباء واستعداد مصر للمساعدة، حيث سيتم البحث في هذا الموضوع في اجتماع سيعقد لاحقا مع وزير الكهرباء.

المصدر: موقع المنار