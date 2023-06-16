فياض يحمل الولايات المتحدة مسؤولية تأخير نقل الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان

حمّل وزير الطاقة والمياه وليد فياض الولايات المتحدة الاميركية مسؤولية تأخير نقل الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر الأراضي السورية لحل أزمة الكهرباء في لبنان.

وفي حوار مع موقع “ذا كراديل” The Cradle أشار فياض إلى أن البنك الدولي وبعد اجتماع في واشنطن ابلغه بأنه يريد المضي قدما في دعم مشروع تزويد لبنان بالكهرباء لكن هناك قوى تعرقله.

واشار فياض الى ان الاميركيين يزعمون ان البنك الدولي هو العقبة. وشدد فياض على ان الجانب السوري جاهز لتنفيذ المشروع لكن هناك خلافات داخل الكونغرس الاميركي بشأن السماح لسوريا بالاستفادة من الغاز المصري بنسبة ثمانية بالمئة مقابل مروره على اراضيها ليصل الى لبنان.

وعن العرض الايراني كشف الوزير فياض ان الايرانيين مستعدون لتزويد لبنان بكل ما يحتاج اليه مؤكدا ان الولايات المتحدة الاميركية عرقلت الهبة الايرانية لتزويد لبنان بما يحتاجه من الطاقة.