الرئيس عون يقلد العلامة الراحل الشيخ عبد الأمير قبلان وسام الأرز الوطني من رتبة الوشاح الأكبر ممثلاً بالرئيس بري – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2021 - 15:40

الرئيس عون يقلد العلامة الراحل الشيخ عبد الأمير قبلان وسام الأرز الوطني من رتبة الوشاح الأكبر ممثلاً بالرئيس بري

منذ 2 ساعة 7 September، 2021
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