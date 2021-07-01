شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة بعد مداهمة منازل المواطنين الفلسطينيين.

فقد اعتقلت قوات الاحتلال، سبعة مواطنين من مخيم العروب شمال الخليل.

وأفادت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال داهمت مخيم العروب، واعتقلت كلا من: رامي عميد هديب (20 عاما)، ومحمود عيسى جوابرة (24 عاما)، واحمد رافت بدوي (17 عاما)، وعبيدة عماد الراعي (17 عاما)، وعنان نضال الشريف (23 عاما)، وسيد عماد الراعي (48 عاما)، ومحمد عيسى جوابرة (20 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في حارة ابو سنينة جنوب المدينة، وعرف من اصحابها، الاسير المحرر نسيم فضل ارفاعية، وعبد الرحيم عوض ابو حسين، وماجد علي عيسى ابو حسين، وعبد غيث.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين من محافظة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية، أن قوة الاحتلال اقتحمت قرية قوصين غرب نابلس فجرا، واعتقلت المواطن عبد الرحمن أسامة الباز، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

وأوضحت أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن طارق محمود خالد رواجبة على حاجز “يتسهار” العسكري جنوب نابلس وهو من سكان قرية روجيب جنوبا.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت في ساعات متأخرة من مساء أمس الشقيقين الطيب ووسام عبد الرازق داوود على حاجز عسكري قرب مدينة رام الله، وهما من سكان بيتا جنوب نابلس.

المصدر: فلسطين اليوم